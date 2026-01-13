  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Yeni Pendik Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay göreve başladı

Yeni Pendik Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay göreve başladı

Ömer Faruk Günay, Pendik İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Günay daha önce Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürüydü.

Yeni Pendik Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay göreve başladı
Yayınlanma:

Yeni Pendik Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay göreve başladı

PENDİK İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev değişikliği yaşandı. Ömer Faruk Günay, Pendik İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Günay daha önce Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürüydü.

Gerçekleştirilen son atamalar şu şekilde sıralandı:

Ömer Faruk Günay

Önceki görevi: — Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü

Yeni görevi: Pendik İlçe Emniyet Müdürü

Ömer Erhan Konanç

Önceki görevi: Avcılar İlçe Emniyet Müdürü

Yeni görevi: İl Emniyet Müdür Yardımcısı

Mesut Döner

Önceki görevi: Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü

Yeni görevi: Avcılar İlçe Emniyet Müdürü

Mustafa Parasız

Önceki görevi: İnşaat Emlak Şube Müdürü

Yeni görevi: Güngören İlçe Emniyet Müdürü

Şaheser Şen

Önceki görevi: İl Emniyet Müdür Yardımcısı

Yeni görevi: Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü

Mehmet Fatih Akman

Önceki görevi: Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

Yeni görevi: Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü

Azmi İlker Çiftçi

Önceki görevi: Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü

Yeni görevi: Vekâleten İnşaat Emlak Şube Müdürü

Yılmaz Kahraman

Önceki görevi: Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

Yeni görevi: Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü

Murat Özsavaş

Önceki görevi: —

Yeni görevi: Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Yardımcısı

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Tuzla Belediyesi, Sabancı Üniversitesi ile çevre bilinci iş birliği etkinliği
Tuzla Belediyesi, Sabancı Üniversitesi ile çevre bilinci iş birliği etkinliği
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin 10 Ocak çalışan gazetecilerin gününü kutladı
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin 10 Ocak çalışan gazetecilerin gününü kutladı
“Yayalar Kapalı Semt Pazarı” Tamamlandı! Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nin elektrik ihtiyacını karşılayacak
“Yayalar Kapalı Semt Pazarı” Tamamlandı! Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutladı
Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutladı
Tuzla Belediyesi Karla mücadele için 7/24 teyakkuzda
Tuzla Belediyesi Karla mücadele için 7/24 teyakkuzda
Başkan Eren Ali Bingöl 10 Ocak çalışan gazeteciler günü'nü kutladı: Gazetecilik demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biridir
Başkan Eren Ali Bingöl 10 Ocak çalışan gazeteciler günü'nü kutladı: Gazetecilik demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biridir
AHİSİAD'dan yeni yılın ilk ziyareti Pendik kaymakamı Mehmet Yıldız'a
AHİSİAD'dan yeni yılın ilk ziyareti Pendik kaymakamı Mehmet Yıldız'a