Yeni Pendik Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay göreve başladı
Ömer Faruk Günay, Pendik İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Günay daha önce Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürüydü.
Yeni Pendik Emniyet Müdürü Ömer Faruk Günay göreve başladı
PENDİK İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev değişikliği yaşandı. Ömer Faruk Günay, Pendik İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Günay daha önce Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürüydü.
Gerçekleştirilen son atamalar şu şekilde sıralandı:
Ömer Faruk Günay
Önceki görevi: — Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü
Yeni görevi: Pendik İlçe Emniyet Müdürü
Ömer Erhan Konanç
Önceki görevi: Avcılar İlçe Emniyet Müdürü
Yeni görevi: İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Mesut Döner
Önceki görevi: Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü
Yeni görevi: Avcılar İlçe Emniyet Müdürü
Mustafa Parasız
Önceki görevi: İnşaat Emlak Şube Müdürü
Yeni görevi: Güngören İlçe Emniyet Müdürü
Şaheser Şen
Önceki görevi: İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Yeni görevi: Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü
Mehmet Fatih Akman
Önceki görevi: Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
Yeni görevi: Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü
Azmi İlker Çiftçi
Önceki görevi: Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü
Yeni görevi: Vekâleten İnşaat Emlak Şube Müdürü
Yılmaz Kahraman
Önceki görevi: Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
Yeni görevi: Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü
Murat Özsavaş
Önceki görevi: —
Yeni görevi: Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Yardımcısı
Kaynak:Bölge Gündem Haber