Yeni emekli olacak memurlar uyarı! Maaşlarına yansımayacak

15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarıldı ve emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı. Böylece memurlar, toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş almaya hak kazandı. Fakat memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam, kök maaşlara yansımayacak. Dolayısıyla memurlar emekli olurken bu ödemeyi emekli aylıklarında göremeyecekler.

Ocak ayında emekli olmak isteyen memurların seyyanen zam konusuna dikkat etmesini söyleyen Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memurları bu konuda uyardı. Bütün memurların emekli olmadan önce alacakları emeklilik ikramiyesini ve emeklilik maaşını iyi hesaplamaları gerektiğini belirten Karakaş, "Temmuz ayında bir zam yapılmıştı. Yapılan zammın yüzde 17,55'i oransal zamdı. 8 bin 77 lirası ise seyyanen zamdı. Bu 8 bin 77 liralık seyyanen zammın ocak ayında alacağınız emeklilik maaşına faydası olmayacaktır. Yine 8 bin 77 liralık seyyanen zammın alacağınız emeklilik ikramiyesinde de faydası olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

"8 bin 77 liralık seyyanen zam emeklilik maaşına etki etmeyecek"

En düşük memur maaşı olan 22 bin 17 liranın sadece yüzde 17,55'lik oransal zammın kapsadığı 13 bin 940 liranın dikkate alınacağını açıklayan Karakaş, "Ancak 8 bin 77 liralık kısma ocak ayında ne kadar zam olursa olsun hiçbir şekilde emeklilik ikramiyesine ve emeklilik maaşına bir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla bunun hesabının yapılarak emekli olup olmamaya karar verilmesinin gerekli olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Karakaş, emekli sandığına tabi olan memurların emekli olurken yüzde 75 oranında aylık bağlama oranlarının olduğunu ifade etti. Aylık bağlama oranı bu kadar yüksek olmasına rağmen memur maaşlarının ve memur ikramiyesinin düşük bağlandığını da söyleyen Karakaş, 22 bin 17 lira olan emekli maaşından 8 bin 77 liralık seyyanen zammın ele alınmadığını, geriye kalan 13 bin 940 liralık ücretin esas alındığını belirtti. Karakaş, bu nedenle memur en düşük maaşının 22 bin 17 olmasına rağmen en düşük memur emeklisi aylığının 9 bin 876 lira olduğunu dile getirdi.

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"Seyyanen zam dolayısıyla, emekli memurlar çalışırken aldıkları maaşların yüzde 50'inden düşük alacak"

Çalışan memurun aldığı maaşla emekli olduğu anda aldığı maaşın arasındaki farkın yüzde 44'lere kadar düştüğünü ifade eden Karakaş, "Seyyanen zam dolayısıyla ocak ayından sonra, memurların daha önceden çalışırken aldıkları maaşın yüzde 65-70'i civarında alırken, bu yüzde 50'nin bile altına düşecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"SGK kanuna bağlı emekli memurların maaşı ile Emekli Sandığına tabii memurların maaşları yüzde 25 fark var"

Ekim 2008'de çıkarılan kanunla beraber, bu tarihten sonra memur olanların maaşlarının emekli sandığına değil, SGK kanununa göre hesaplanacağını da dile getiren Karakaş, "Emekli Sandığı'na tabi olan bir memurun eğer ki 25 yıl çalışması varsa, yüzde 75 oranında aylık bağlama oranı vardır. Aynı memur eğer yani 5510 sayılı SGK Kanunu'na göre çalışıyorsa, Ekim 2008'den sonra memur olanların tamamı artık Emekli Sandığı'na tabi değil. Dolayısıyla bunlara bağlanacak olan maaş yüzde 50'lik oran üzerinden olacaktır. Bu durumda Emekli Sandığı'na tabi olan memur, aynı hizmet yılı olmasına rağmen, 25 yıl hizmeti varsa yüzde 75, SGK'ye tabi ise yüzde 50 oranında bağlama oranına sahip. Bu durumda yüzde 25'lik bir aylık bağlama oranı farkı var" açıklamasında bulundu.