“Yayalar Kapalı Semt Pazarı” Tamamlandı! Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nin elektrik ihtiyacını karşılayacak

BUSENAZ SÜRMENELİ SPOR KOMPLEKSİ'NİN ELEKTİRİĞİNİ KARŞILAYACAK

İlçe genelinde kapalı semt pazar alanı inşa etmeyi sürdüren Pendik Belediyesi “Yayalar Kapalı Semt Pazarı”nın yapımını tamamladı. Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’nde toplamda 1.343 metrekarelik inşaat alanına sahip pazar alanı, diğer kapalı pazar alanlarından farklı olarak güneş panelleriyle donatıldı.

"YAYALAR MAHALLESİNDEN ÇOK CİDDİ BİR TALEP VARDI"

Pazar alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Yayalar Mahallesi’nde sabit pazar kurulmasıyla ilgili çok ciddi talep vardı. Biz de modern bir kapalı pazar alanını hazır hale getirmiş olduk. Burası aynı zamanda altyapısıyla hazır hale getirilmiş şekilde afetlerde toplanma alanı olarak kullanılacak. Yine bu alanı Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nin elektrik ihtiyacını karşılayacak sistemlerle donattık. Yayalar’daki vatandaşlarımız ve esnafımız açısından sağlıklı nezih bir pazar alanı olacak.” dedi.

"HEM VATANDAŞIN HEM PAZARCI ESNAFIN ALIŞ VERİŞ KONFORUNU ARTIRACAK"

Semt pazarlarıyla pazarların kurulduğu günlerdeki sokaklar trafiğe kapatılmıyor. Hem vatandaşların hem de pazarcı esnafının alışveriş konforunu artıyor. Ayrıca pazar sonrası oluşan çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş oluyor. Pendik Belediyesi semt pazarlarını uygun olan tüm mahallelere kurmayı planlıyor.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel