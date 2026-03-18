Erkan Gül'ün sahibi olduğu Asist BT, son üç yılda Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Şirketleri Arasında İlk 15’te

Bilişim sektöründe 22 yıllık deneyimiyle faaliyet gösteren Asist Bilgi Teknolojileri, iş ve girişimcilik platformu Inc. Türkiye tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” listesinde önemli bir başarıya imza attı. İleri teknoloji çözümleri ve Ar-Ge odaklı yaklaşımıyla öne çıkan şirket, Türkiye genelinde genişleyen müşteri ağı ve güçlü büyüme rakamlarıyla sektördeki konumunu pekiştirdi.

GÜÇLÜ BÜYÜME PERFORMANSI

Yazılım, veri, dijital medya ve akıllı şehir teknolojileri alanlarında çözümler geliştiren Asist BT, 81 ilde 2 bini aşkın müşteriye ulaşırken son üç yılda gelirini %3851,67 oranında artırarak yaklaşık 39 kat büyüme kaydetti. Inc. Türkiye araştırması, şirketleri yalnızca gelir artışına göre değil; aynı zamanda sürdürülebilirlik ve etik iş modelleri açısından da değerlendirerek kapsamlı bir sıralama sunuyor.

GENİŞ ÇÖZÜM AĞI VE STRATEJİK İŞ ORTAKLIKLARI

Teknoloji ve Ar-Ge odağıyla faaliyet gösteren şirket; toplu SMS, IVR, mobil uygulamalar ve veri odaklı iletişim çözümlerini kapsayan geniş bir portföy sunuyor. Bugüne kadar 750’nin üzerinde projeyi tamamlayan Asist BT, 150’den fazla iş ortağıyla çalışırken yıllık 6,5 milyar gönderim hacmine ulaşıyor. Şirketin iş ortakları arasında Turkcell, Vodafone, Türk Telekom ve Microsoft gibi sektörün önde gelen oyuncuları bulunuyor.

“ULUSLARARASI PAZARDA GÜÇLÜ BİR OYUNCU OLMA HEDEFİ”

Asist Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, elde edilen başarının inovasyon odaklı yaklaşım ve güçlü ekip çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti. Gül, şirketin teknoloji üretme kapasitesini sürekli geliştirdiğini vurgulayarak, kurumların dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunan çözümler geliştirdiklerini ifade etti.

Haberin Devamı

Uzun vadeli hedeflerine de değinen Gül, Asist BT’nin hem Türkiye’de lider konumunu güçlendirmeyi hem de uluslararası pazarda tanınan bir teknoloji şirketi haline gelmeyi amaçladığını belirtti.