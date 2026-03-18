İsrail Laricani'nin ölümünü böyle ispat etti: Yüzüğünden teşhis edildi!

İsrail saldırısında öldürülen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildiği iddia edildi. Evindeyken bombaların hedefi olan Laricani'nin servis edilen fotoğrafında molozlar içinde kaldığı görülüyor.

İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu.İran devlet televizyonu Laricani'nin ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü." ifadeleri kullanıldı.

LARİCANİ'NİN EVİ YERLE BİR OLDU

Laricani'nin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Tahran'ın Pardis bölgesinde bulunan evinin tamamen yıkıldığı görüldü.

YÜZÜĞÜNDEN TEŞHİS EDİLDİ İDDİASI

Öte yandan İsrail basınından YNet, Laricani'nin elinin olduğunu öne sürdükleri bir fotoğraf paylaşarak yüzük detayına dikkat çekti. İsrail ordusu, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Lacirani'nin yüzüğünden teşhis edildiğini öne sürdü.

