  3. İsrail Laricani'nin ölümünü böyle ispat etti: Yüzüğünden teşhis edildi!

İsrail saldırısında öldürülen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildiği iddia edildi.

İsrail saldırısında öldürülen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildiği iddia edildi. Evindeyken bombaların hedefi olan Laricani'nin servis edilen fotoğrafında molozlar içinde kaldığı görülüyor.

İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu.İran devlet televizyonu Laricani'nin ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü." ifadeleri kullanıldı.

LARİCANİ'NİN EVİ YERLE BİR OLDU

Laricani'nin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Tahran'ın Pardis bölgesinde bulunan evinin tamamen yıkıldığı görüldü.

YÜZÜĞÜNDEN TEŞHİS EDİLDİ İDDİASI

Öte yandan İsrail basınından YNet, Laricani'nin elinin olduğunu öne sürdükleri bir fotoğraf paylaşarak yüzük detayına dikkat çekti. İsrail ordusu, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Lacirani'nin yüzüğünden teşhis edildiğini öne sürdü.

MSB, hava savunmasını güçlendiriyor: O ilimiz için bir Patriot daha geliyor!MSB, hava savunmasını güçlendiriyor: O ilimiz için bir Patriot daha geliyor!

Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını tek tek açıkladı: Hakkındaki iddialara tazminat davası!Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını tek tek açıkladı: Hakkındaki iddialara tazminat davası!

Bakan Bayraktar'dan önemli açıklama: Doğal gaz ve elektriğe zam var mı?Bakan Bayraktar'dan önemli açıklama: Doğal gaz ve elektriğe zam var mı?

Etiketler :
Gündem
Bayramda araç kiralayacaklar aman dikkat: Siteleri kopyalayıp böyle dolandırıyorlar!
Bayramda araç kiralayacaklar aman dikkat: Siteleri kopyalayıp böyle dolandırıyorlar!
Bakan Uraloğlu duyurdu: Şehir içi toplu taşıma bayramda ücretsiz!
Bakan Uraloğlu duyurdu: Şehir içi toplu taşıma bayramda ücretsiz!
Böyle intikam görülmedi: Pijamalı kadın eski sevgilisinin evini basıp, pompalı tüfekle taradı!
Böyle intikam görülmedi: Pijamalı kadın eski sevgilisinin evini basıp, pompalı tüfekle taradı!
MSB, hava savunmasını güçlendiriyor: O ilimiz için bir Patriot daha geliyor!
MSB, hava savunmasını güçlendiriyor: O ilimiz için bir Patriot daha geliyor!
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını tek tek açıkladı: Hakkındaki iddialara tazminat davası!
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını tek tek açıkladı: Hakkındaki iddialara tazminat davası!
Özgür Özel dünyayı kendine böyle güldürdü: Akın Gürlek 'yalanı' ile Lüksemburg'a deniz getirdi!
Özgür Özel dünyayı kendine böyle güldürdü: Akın Gürlek 'yalanı' ile Lüksemburg'a deniz getirdi!
ABD'nin dev uçak gemisinden geri vites: Yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor
ABD'nin dev uçak gemisinden geri vites: Yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor