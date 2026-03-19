Bayramda ceza yemek istemeyenler dikkat! Sabit radar noktaları ve yeni ceza limitleri belli oldu

Türkiye, Ramazan Bayramı tatiline girerken milyonlarca vatandaş bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkmaya hazırlanıyor.

Trafik yoğunluğunun artması beklenirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hız ihlallerine karşı yürüttüğü denetimler bayram boyunca da sürecek.

Sabit radarların konumları belli oldu.

Sürücülerin hız limitlerine uyması hayati önem taşıyor.

Sabit radarlar, otoyollar ve çevre yollarında üst platformlara kurulan kameralar veya yol kenarındaki TEDES direkleri aracılığıyla hız tespit ediyor ve aşım durumunda otomatik ceza kesiyor.

Yeni trafik düzenlemesiyle hız sınırlarını şehir içinde 5 km/s, şehirler arası yollarda ise 10 km/s aşma toleransı tanınıyor; bunun üzeri cezaya tabi.