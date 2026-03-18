AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e sert sözler: İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın, kendisinin Özel'e yönelik eleştirilerine yanıt verdiği paylaşımı alıntılayan İnan, sosyal medya hesabından sert sözlerle karşılık verdi:

Bak Umut... Belli ki Silivri Diktatörü seni görevlendirmiş, tam esaret altındasın. O konuş deyince konuşuyor, sus deyince susuyorsun. Genel Başkanınıza "sevimli şempanze" diyen zatı bile her gün savunmak zorunda bırakıldınız.

Sabahattin Ali der ki: "İnsan tahammül edemeyeceğini zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor ve katlanıyor." Siz de bu siyasi zillete ve esarete ne kadar çabuk alıştınız... Acıyoruz size, iradenizi çoktan sattınız; zavallı!

"Beni sakın o vurguncu CHP milletvekilleriyle karıştırma"

Ayrıca beni sakın o vurguncu CHP milletvekilleriyle karıştırma. Deveyi hamuduyla götürenleri korumak için milletvekilliği makamını pazarlamaya benzemez bizim davamız. Çapın yetmiyorsa git başkanlarına sor, sana anlatsınlar.

Gerçi yetmez sen sadece bir avukat işportacısısın! Hırsızları kollayanlara "suç ortağı" denir. Senin genel başkanın, pavyonlarla kazandığı ruhunu her adımda rüşvetçilere peşkeş çeken siyaset tüccarlarının ürünüdür.

"İzmir’de ne naneler yediğinizi gayet iyi biliyoruz"

Bugün çıkıp "1.50" diyerek siyasetin en büyük ahmaklığına imza atanlara alkış tutmanız da sizin gibi hımbıl, konsantrasyonunu tamamen kaybetmiş, üç kuruşluk suç ortaklarının eseridir. Ve şunu aklına iyice kazı: İzmir’de ne naneler yediğinizi gayet iyi biliyoruz. O belediye koridorlarında fırıldak gibi dolanmayı derhal kes, İzmir’den uzak dur!"

Haberin Devamı

CHP'ye "mesaj" tepkisi

"AK Parti kadrolarının numaralarını ele geçirip korsan yollarla mesaj atması tam bir acizliktir"

İnan bir başka paylaşımında ise CHP’den AK Parti'li milletvekillerinin telefonlarına mesaj atıldığını belirterek tepki gösterdi.

İnan, sosyal medya hesabından telefonuna “CHP” adına gönderilen kısa mesajın ekran görüntüsünü paylaşarak, şunları kaydetti:

"Hem rüşvetçi hem de veri hırsızı olan bu zihniyetin, AK Parti kadrolarının numaralarını ele geçirip korsan yollarla mesaj atması tam bir acizliktir. CHP'nin bu yaptığı işgüzarlığın, yasa dışı sanal kumar sitelerinin tacizkar spam mesajlarından hiçbir farkı yoktur. Siyaseti bu kadar ayağa düşürmeyin."

KAYNAK: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını tek tek açıkladı: Hakkındaki iddialara tazminat davası!

Özgür Özel dünyayı kendine böyle güldürdü: Akın Gürlek 'yalanı' ile Lüksemburg'a deniz getirdi!

Tanju Özcan'ın yasak aşk dosyasında istenen ceza belli oldu!