Gençlerin okulu bırakma yüzdesi artıyor! İşte okul bırakma nedenleri

Lise veya üniversiteye devam edemeyenlerin yüzde yetmişinden fazlası, maddi koşulların değişmesi durumunda okulu bırakmayacaklarını belirtti. Eğitimden ayrılma nedenleri arasında evlilik, aile desteği eksikliği ve mali sıkıntılar yer alıyor.



Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, Kadir Has Üniversitesi ve Koruncuk Vakfı tarafından düzenlenen "Eğitime Erişim: Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi" konulu toplantıda konuşan üniversite rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim hakkı için büyük çaba sarf edildiğine dikkat çekerek, "Bugün Türkiye'de durum böyle değil. Ailenizin belirli bir grubuna mensup değilseniz, iyi bir eğitim alma hakkınız var mı? büyük bir endişe kaynağı. Sınavlardaki başarılarınız ve sıralamanız aileye bağlı olduğunu söyledi. Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Dr. Figen Samuray, çok sayıda gencin eğitimden yararlanamadığına dikkat çekti ve iki ana model uyguladıklarını söyledi.

‘PARA KAZANMAK İÇİN’

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu ve GFK tarafından yürütülen "Eğitime Erişim" araştırmasının sonuçları da toplantıda açıklandı.

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Rapora göre, "ekonomik sıkıntı", ilkokul ve ortaokuldan mezun olanların liseye gitmeme nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Kız çocukları için bunu, ailenin izin vermemesi ve evlilik izlediği anlamına gelir.

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Liseyi bitirenlerin yüzde yetmişden fazlası, üniversiteye devam edemeyenlerin yüzde yetmiş yedisi ve üniversiteye devam edemeyenlerin yüzde yetmiş yedisi, maddi koşulların değişmesi durumunda eğitimlerine devam edeceklerini belirtti.

- Ailenin okula devam iznini vermesi ve eğitimi tamamladıktan sonra evlenilmesi durumunda üniversiteye devam edeceklerin oranı kızlar arasında daha yüksek.

- 18-24 yaş grubunun %8.3'ü konaklama imkanlarının olmaması nedeniyle üniversiteye devam etmediğini belirtti.

- Hem lise hem de üniversiteye devam edemeyenler için maddi nedenler daha yaygındır. Kızlarda ise evlilik ve aile desteği eksikliği evliliği öne çıkarıyor.