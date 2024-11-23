Pasaport yenilemek isteyen şoke oluyor! 2025 pasaport ücretleri ne kadar?

Bir sonraki yıla yönelik Yeniden Değerleme Oranı (YDO), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) açıklamasında 12 aylık ortalamalarda belirlenir.

Trafik cezalarından kimlik harçlarına, MTV'den IMEI ücretine kadar çok sayıda vergi ve harcın fiyatı gelecek yıl değişecek. YDO, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmî Gazete'de ilan edilmelidir. Cumhurbaşkanı belirli kalemlerde oranı değiştirebilir.

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2025 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR?

- 6 aya kadar olan pasaport ücreti - 1.639 TL’den 2.359,01 TL’ye (Fark: 720,01 TL)

- 1 yıl için olan pasaport ücreti - 2.396 TL’den 3.448,56 TL’ye (Fark: 1.052,56 TL)

- 2 yıl için olan pasaport ücreti - 3.912 TL’den 5.630,54 TL’ye (Fark: 1.718,54 TL)

- 3 yıl için olan pasaport ücreti - 5.558 TL’den 7.999,63 TL’ye (Fark: 2.441,63 TL)

- 4-10 yıl için olan pasaport ücreti - 7.833 TL’den 11.274,04 TL’ye (Fark: 3.441,04 TL) yükselmesi bekleniyor.