Bir kadın daha katletildi! 21 yaşındaki genç kız ormanda ölü bulundu

Manisa'da 12 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak ormanlık alanda ölü bulundu. Karaca'nın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen bir kişi tutuklandı.

1 3 26 Eylül günü ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Pelin Karaca (21), Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulundu. Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda genç kadın ölü bulundu.







2 3 Polis ekipleri, 37 yaşındaki A.U.'nun kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından Pelin Karaca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 3 3 Şüpheli şu anda emniyette ve işlemleri devam ediyor.



