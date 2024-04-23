Cep telefonu alacaksanız acele edin! O karta 1500 TL indirim var

Teknoloji tutkunları ve fotoğrafçılar için önemli bir kampanyanın sona ermesine sayılı günler kala banka tarafından son uyarı gönderildi.

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Cep telefonu alacaksanız acele edin! O karta 1500 TL indirim var

O banka, teknoloji tutkunlarını ve fotoğraf severleri yakından ilgilendiren bir kampanyanın bitmesine sayılı günler kala son uyarı gönderdi. Nisan ayı kampanyalarını duyurduğu günden beri Denizbank dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Denizbank, birçok avantajlı kampanyasıyla tercih edilen ve Huawei'nin amiral gemisi P60 Pro alımlarına özel şirket ile yaptığı anlaşma kapsamında 1500 TL indirim sunuyor.

İşletme Kart sahiplerine özel olan kampanya detaylarında, her bir Huawei P60 Pro satın alımında 1500 TL anında indirim sağlanacağı belirtiliyor. Kampanya Mart ayının son günlerinde başladı ve 1 Mayıs 2024'e kadar geçerli olacak. Öte yandan, ödemeler İşletme Kart aracılığıyla yapılmalıdır. Huawei'den fırsatı Yakala butonuna tıkladıktan sonra kampanya kodunu kaydedin.

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Denizbank'tan Cep Telefonu İndirimi

İşlemlerin tamamlanmasının ardından P60 Pro ürün sayfasına gitmek, satın alma işlemini başlatmak için gereklidir. Kampanya kodunu sepet ekranındaki kupon kodu bölümüne giren herkes indirimin tadını çıkarabilir. B60 Pro, olağanüstü fotoğraf ve video çekim deneyimi sunarken, gün boyu kesintisiz kullanım imkanı sunan yüksek kapasiteli piliyle dikkat çekiyor. Ayrıca, şık ve çağdaş tasarımı ile her yere uyum sağlar.

Alışverişin Huawei'nin resmi web sitesi üzerinden tamamlanması gerekiyor. Kampanyanın ayrıntıları Denizbank'ın resmi web sitesinde kampanyalar sayfasında bulunabilir.

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