Yargı Paketinde son durum! 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak?

30 Temmuz'da TBMM tatile girdi. Bu gelişmenin ardından Meclis gündeminde bulunan yargı paketinin akıbeti ve mevcut durumu tartışmaya açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifi hakkında son açıklama yaptı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV'de gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Tunç, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen tarafından sorulan sorularda yargı paketi düzenlemesine de değindi. Konuyla ilgili olarak Bakan Tunç şunları söyledi:



9. Yargı Paketi ekim ayında yürürlüğe girecek. Meclis çalışma takvimini tamamlayamadı. Bakanlığımızda taslak çalışmasına katkıda bulunduk. Adalet Komisyonu görüşmeleri tamamlandıktan sonra Genel Kurul aşamasına geçti. Ekim ayında, meclis ara verme döneminin başlangıcıyla ilgili olarak ilk işlerden biri olacak.

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9. Yargı Paketi kapsamlı düzenlemeler içerir. Düzenlemeler, tecrübeli hukukçuların arabuluculuk yapmasına izin vererek arabuluculuk sistemini geliştirdi. Alternatif uyuşmazlık çözüm teknikleri bizim için önemlidir.

Yargı paketi ne zaman açıklanacak?

TBMM Adalet Komisyonu, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni onayladı. Teklifte soyadı düzenlemesinden yargıya, arabuluculuktan hukuk mesleklerine giriş sınavlarında yeniliğe kadar çok sayıda değişiklik var.



Tartışmalara neden olan soyadı düzenlemesi var. Düzenleme göre, kadın evlendikten sonra eşinin soyadını alacak. Evlendirme memuru veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kendi soyadını da kullanabilir.



Teklif, sesli, yazılı veya görüntülü olarak iletilecek ve hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılacak. Hakaret suçlarında soruşturma ve kovuşturma süresi, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemez. Hukuk fakültesi mezunları yalnızca arabuluculuk kurumunda araştırmacı olarak çalışabilir. Arabuculuk sınavı kaldırılacak. Beş yıllık bir hukuk kariyeri olan avukatlar arabulucu olabilir.



Teklifle İcra ve İflas Kanunu değiştirilecektir. Bunun bir sonucu olarak, elektronik ortamda açık artırma yoluyla satılan teklifler arasındaki fiyat farkı, satışa çıkarılan malın muhammen değerinin binde beşinden ve muhtemelen 1000 Türk lirasından az olamaz.



Ekim ayından sonra düzenlemelerin yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.