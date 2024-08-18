Yerleşim yerleri tehdit altında! Yangınlarda son durum ne?

Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük'te meydana gelen orman yangınları söndürülüyor.Çok sayıda ilde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında ülke çapında toplam 19 orman yangını meydana geldi. İzmir'in Tire ilçesinde 3 kişi, Ödemiş ilçesinde 2 kişi, Bayındır ilçesinde 1 kişi ve Karşıyaka ilçesinde 1 kişi, orman yangınına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Bolu'nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan dört kişiden ikisi tutuklanırken, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildi.

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İletişim Başkanlığı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'daki orman yangınlarında hava araçlarıyla 2 gün boyunca 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söndürme çalışmalarına 13 helikopterin yardımcı olduğunu bildirdi.İzmir Menderes'te saat 16.30 sıralarında Şaşal Mahallesi yakınlarındaki bir ormanda yangın çıktı.

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İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi gönderildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinde meydana gelen bir yangın nedeniyle bölgedeki bir sitenin boşaltıldığını açıkladı.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Elban, AA muhabirine, yangının bölgedeki bir elektrik hattının kopmasından kaynaklandığını söyledi.

Bölgenin büyük ölçüde makilik olduğunu belirten Elban, "Yangın, havanın çok sıcak ve kurak olması artı şiddetli rüzgar nedeniyle çok hızlı yayılım gösterdi."dedi.