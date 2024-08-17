AK Parti 2025 zammı için planı yaptı! 2025 zammı ne kadar olacak?

Hükümetin yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde yirmi zam yapmayı planladığı açıklandı. Yabancı yatırımcılardan gelen sorular üzerine Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılbaşında yüzde 15-20 zamma göre hesaplarını yaptıklarını söyledi.

Ormanları kim yakıyor? Orman yangınlarına ilişkin adli soruşturmalar başlatıldı

10 Haber'den Erdal Sağlam'ın yazısına göre, Karahan, geçtiğimiz ay Londra'da yabancı bir aracı kurumun düzenlediği bir toplantıda yatırımcıların sorularını yanıtladı. Özellikle emekli maaşlarına ve asgari ücrete yapılacak zam oranları hakkında gelen bir soruya yanıt veren Karahan, 2024 yılı başında yapılan zamların çok yüksek olduğunu vurguladı. Sonuç olarak, çalışan kesimin yıl sonu enflasyon farkı tahminlerinin gerçekleşemeyeceğini belirtti.