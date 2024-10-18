Yabancılar o şehirden vazgeçmiyor! Yabancılar Türkiye'den ev almaya devam ediyor

Antalya 5 bin 990 konutla ilk sırada yer alırken, İstanbul 5 bin 979 konutla ikinci sırada yer alıyor. Antalya ve İstanbul, Türkiye'de yabancılara satılan her üç konutun iki katı.

Türkiye'de yabancıların yaşam ve konut için en çok tercih ettikleri iki il Antalya ve İstanbul. Eylül ayı sonu verilerine göre, bu iki ilde yabancılara satılan her üç konuttan ikisi bulunuyor. Bu yılki 9 aylık dönemde, TÜİK verilerine göre yabancılara toplam konut satışı 17.990 oldu. Bu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 düşüş anlamına geliyor. Eylül ayında, bu yıl başından itibaren başlayan sert düşüş devam etti. Yabancılara konut satışları eylül ayında %31 azalarak 2 bin 22 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları, Eylül ayında toplam konut satışları içinde yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

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ANTALYA İLK SIRADA

Antalya, konut satışında ilk sırada yer alıyor çünkü yabancılar ve özellikle Rus vatandaşları hem turizm hem de yaşam için en çok ilgi gösteriyorlar. 9 aylık dönemde Türkiye'de yabancılara satılan her 3 konuttan 1'inin Antalya'dan satıldığı bildirildi. Bu dönemde Antalya toplam 5.990 konut satışı ile Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Geçen yıl aynı dönemde 10 bin 372 konutun satıldığı Antalya'da satışlar %43 düştü.

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Bu yılki 9 aylık dönemde, yabancılar tarafından Türkiye'den konut alan yabancıların en çok tercih edilen ikinci il olan İstanbul'da toplam 5 bin 979 konut satışı gerçekleşti. İstanbul, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında düştü. Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışlarının en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, 548, Antalya ve 210 oldu.