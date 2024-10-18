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Avrupa Yakası'nın en sevilen ismiydi! Vural Çelik hayatını kaybetti

Oyuncu Vural Çelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven tarafından hayatını kaybetti. Çelik 51 yaşındaydı.

Avrupa Yakası'nın en sevilen ismiydi! Vural Çelik hayatını kaybetti
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Oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında öldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabı aracılığıyla haberi duyurdu. "Maalesef Vural'ı kaybettik" diye yazdı Güven. "Çok özür dilerim" dedi.

2 GÜN ÖNCE HASTANEDEN GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

İki gün önce Vural Çelik'in Instagram hesabında hastaneden bir paylaşım yapılmıştı. 15 Ekim'de serum alırken çektiği videoda Çelik, "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım, katım, villam olmuştu" dedi.

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VURAL ÇELİK KİMDİR?

1973 yılında Ankara'da doğdu. Başlangıçta öyledir. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazetede oyuncu arıyordu ve 1989 yılında başvuru yaptı. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın ile çalıştı. Sanat yönetmeni Selahattin Taşdöğen ona yardım etti. Necati Akpınar, Selahattin Taşdöğen tarafından tanıtıldı. Necati Akpınar'ın yanında organizasyon becerilerini geliştirmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM'de oyuncu oldu.

Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası'nda Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu rollerini oynadı. Son olarak Seksenler dizisinde rol aldı. Seksenler'de Niyazi karakterini canlandırdı.

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