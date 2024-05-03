Vergi öderken kuyruğa son! Vergi borçlarınızı artık böyle ödeyeceksiniz

Yeni bir vergi ödeme sistemi gerçekleştirilmesi üzerine çalışmalar tamamlandı. Artık vergileri daha kolay ödeyeceksiniz.

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Vergi öderken kuyruğa son! Vergi borçlarınızı artık böyle ödeyeceksiniz

Vatandaşlara emlak vergisi ödemelerinde daha fazla kolaylık sunuluyor. Bu günden itibaren başlayan uygulama, vergi ödemelerini yapmak için daha kolay hale geliyor.

Bursa Nilüfer'de Em-Vergi Ödemeleri İçin Mobil Vezneler

Yeni sistemde, veznelerin yanı sıra mobil ödeme, internet bankacılığı, PTT ve belirli bankalar kullanılabilecek. Bursa Nilüfer Belediyesi, emlak vergisi ödemelerini daha kolay hale getirmek için mobil veznelik hizmeti sunuyor. 1-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak bu uygulamada, vatandaşlar nakit veya kredi kartıyla mobil veznelere ödeme yapabilecekler.

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Nilüfer Belediyesi web sitesi, mobil vezne hizmetinin yanı sıra kredi kartıyla ödeme ve vergi borcu sorgulama seçeneklerini sunacak. 1 Mayıs'tan 31 Mayıs'a kadar her gün farklı mahallelerde hizmet verecek üç mobil vezne, vatandaşların emlak vergilerini ödemelerini kolaylaştıracak.

Emlak vergisi ödemelerini daha kolay hale getiren bu yeni düzenleme, vatandaşların ödeme sürecinde daha fazla seçenek sunar. Bu prosedürlerin amacı, vergi ödemelerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.

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