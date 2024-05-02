O borçları ödemeye gerek yok! Devlet hepsini takır takır siliyor

Bu, geçimini sağlamak ve geçinmek için mücadele eden milyonlarca insan için iyi haber var. O borçlar silinecek.

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O borçları ödemeye gerek yok! Devlet hepsini takır takır siliyor

Vatandaşlar artan fiyatlar ve enflasyon karşısında geçimini sağlamaya çabalarken, kiralarını zar zor ödeyebilen veya tencereyi kaynatabilen milyonlarca insan daha da borca batıyor. İnsanlar geçimsizlikle uğraşırken nihayet iyi haber geldi.

Borçlu vatandaşlar, TBMM tarafından onaylanan sicil affı ve devlet destekli borç geri ödeme kredileri sayesinde önemli bir fırsat elde ediyor. Af kapsamında belirli şartları sağlayan kişilerin borçları ödenecektir. Bu af, vergi borçları, trafik cezaları ve sosyal güvenlik sigortası primleri başta olmak üzere çok sayıda kamu borcuna uygulanabilir. Ancak sabıka kaydı affından yararlanmak istiyorsanız bazı şartları yerine getirmeniz gerekir. Bunlar arasında belirli bir süre içinde ödenmemiş borçlar ve belirli gelir gereksinimlerini karşılayan borçlar bulunur.

Borçlar bir çatı altında toplanacak

Devlet destekli borç geri ödeme kredileri, borçlu vatandaşların biriken borçlarını birleştirmesine ve daha uygun bir ödeme şartıyla geri ödemesine olanak tanır. Bu krediler, yüksek faizli borçlarını daha düşük faiz oranları ile yeniden finanse etme fırsatı verir. Bununla birlikte, bu kredilerden yararlanmak için bankanın belirlediği belirli şartları karşılamanız gerekmektedir.

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Bu koşullar, kredi itibarı, gelir düzeyi ve kredi geçmişi gibi bir dizi faktörü içerir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan hükümet destekli borç geri ödeme kredileri, borç batağındaki vatandaşların mali durumlarını iyileştirmelerine ve ekonomik rahatlamalarına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız, şartlar ve koşulları dikkatlice incelemeniz ve doğru bir şekilde başvuru sürecini tamamlamanız çok önemlidir.

Sigorta prim borçları, cezalar ve vergi borçları siliniyor

Sicil affı, ergi borçları, trafik cezaları ve SGK sigorta primleri dahil olmak üzere çeşitli devlet borçlarını geri ödemeye yardımcı olur.

Borçlu vatandaşlar, devlet tarafından desteklenen borç çözümleme kredileri ile biriken borçlarını daha iyi koşullar altında yeniden yapılandırmalarına olanak tanıyor. Sicil affı, otomobil, ev, ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlularını kara listeden çıkaran bir yasadır.

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