Afrika sıcakları geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, ülke çapında hava sıcaklıklarının mevsim normallerini aşmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası tüm ülkeyi etkileyecektir. Yüksek nem oranı, sıcaklıkların 5 ila 10 derece artmasına neden olacak.

Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde hava sıcaklıkları bekleniyor. En yüksek sıcaklıklar İstanbul'da 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'de 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olarak tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

TÜVTÜRK'te sistem çöktü! TÜVTÜRK düzeldi mi?

Bitcoin yatırımcısını güldürdü! İlk kez rekor seviyelerde

Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek

10 il için yağış uyarısı

Yerel kuvvetli yağış nedeniyle meteoroloji, on il için "sarı" kodlu uyarı verdi.

Ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgeleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Ordu, Tokat, Van, İstanbul'un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak.

Haberin Devamı

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu Tahmini: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün İstanbul için sıcak hava ve 35° sıcaklık tahmin ediyor. Yarın İstanbul'da sıcak hava ve 35° sıcaklık bekleniyor. 22 Temmuz 2024 Pazartesi İstanbul'da sıcak hava ve 35° sıcaklık bekleniyor. 23 Temmuz 2024 Salı İstanbul'da parçalı bulutlu ve sıcaklık 34 derece olacak. 24 Temmuz 2024 Çarşamba İstanbul'da hava bulutlu ve 33° sıcaklıkta olacak.