Vatandaşlar durumdan şikayetçi! İBB’nin ağaç budama çalışmaları yarım kaldı, mezarlar zarar gördü

Sarıyer Mezarlığı'nda İBB tarafından gerçekleştirilen ağaç budama çalışmaları sırasında mezarlar zarar gördü. Yarım kalan budama işleminin tamamlanmasını gerektiğini söyleyen vatandaşlar, yakınlarının zarar gören mezar taşlarının da onarılmasını istedi.

YAYINLAMA
Google News
Vatandaşlar durumdan şikayetçi! İBB’nin ağaç budama çalışmaları yarım kaldı, mezarlar zarar gördü

İddiaya göre, Sarıyer Merkez Mahallesi Orta Çeşme Sokak'taki Sarıyer Mezarlığı'nda son olarak Kasım ayında ağaçlar budandı. Sokağın yoğunluğu yüzünden yarım kalan budama işleminde pek çok mezar ve mezar taşı zarar gördü.

Yakınlarının mezarlarını kırık dökük olduğunu gören vatandaşlar, yetkililere bilgi verdi. Ancak hala bir çözüm üretilmedi. Budama işleminin aylardır bitirilmediğini söyleyen vatandaşlar, şikayetlerini yetkililere bildirdiklerini fakat hala sonuç beklediklerini ifade etti.

Sarıyer Merkez Mahallesi Muhtarı Sinan Yüksel, İBB'nin budama ve mezar taşlarının yeniden yapımı işlemlerini normalde düzenli olarak yaptığını fakat bu sefer aylarca beklediklerini, "Sarıyer Mezarlığı'ndaki ağaçların kesilmesini, budanmasını bekliyoruz. Burası konum itibariyle de çok merkezi bir nokta, hem okul yolu hem de semt pazarımızın kurulduğu yer. Mezarlığın içinde de onlarca çürük ağaç da var, korkuyoruz, tedirginiz. Daha önce belediye ekipleri geldi fakat budama işlemi tam olarak bitmediği için mezar taşlarını yapamadılar. Bu işlemin yapılması için de budama işleminin tam olarak bitirilmesi gerekiyor. Mezarlarının taşları kırılan vatandaşlarımız da bu durumdan muzdarip ve mağdur. Biz de vefat eden vatandaşlarımızın mezar taşlarını bu şekilde görmekten manevi olarak rahatsızlık duyuyoruz. Mağduruz ve insanlara mahcup oluyoruz. bir an önce Büyükşehir Belediyesi'nden bu işlemlerin bitmesini istiyoruz" sözleriyle anlattı.

Mezar taşı zarar gören Aksu ailesinden Hasan Aksu, "İBB tarafından ağaçlar kesilirken mezarlarımız zarar görmüş. Uzun zamandır ağaçların budanmasını ve mezarlarımızın yapılmasını bekliyoruz. Şu ana kadar yetkililerden bir haber alamadık, mağdur durumdayız. Mezarlarımızın taşları kırık ve her tarafa yayılmış durumda. 3-4 aydır bekliyoruz. Bir an önce ağaçların budanıp bu durumun düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Arkadaşını vuran zanlıdan adliye önünde şok eden ifadeler: "Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım abi"
Arkadaşını vuran zanlıdan adliye önünde şok eden ifadeler: "Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım abi"
Gazeteci Enver Aysever Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı, Enver Aysever neden gözaltına alındı suçu ne?
Gazeteci Enver Aysever Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı, Enver Aysever neden gözaltına alındı suçu ne?
Flaş İddia: Kocaeli'de fabrika çalışanları rehin alındı, Çok sayıda polis ekibi olay yerinde!
Flaş İddia: Kocaeli'de fabrika çalışanları rehin alındı, Çok sayıda polis ekibi olay yerinde!
Gaziantep’te geri sayım başladı! Deprem konutlarının tesliminde sona gelindi
Gaziantep’te geri sayım başladı! Deprem konutlarının tesliminde sona gelindi
Son Haberler
Piyasaların yakından takip ettiği ABD işsizlik verileri açıklandı: Sonuçlar Fed’i destekliyor mu?
Piyasaların yakından takip ettiği ABD işsizlik verileri açıklandı: Sonuçlar Fed’i destekliyor mu?
Starbucks ücretlerine zam var mı? 2024 Şubat Starbucks kahve fiyatları
Starbucks ücretlerine zam var mı? 2024 Şubat Starbucks kahve fiyatları
Sevgilisinin eğlence mekanında çalışmasını istemedi, Red cevap alınca kurşun yağdırdı!
Sevgilisinin eğlence mekanında çalışmasını istemedi, Red cevap alınca kurşun yağdırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa adayları açıkladı. İşte İsim isim Bursa Belediye Başkan adayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa adayları açıkladı. İşte İsim isim Bursa Belediye Başkan adayları
Meşhur Diyarbakır ciğeri de zamdan nasibini aldı!
Meşhur Diyarbakır ciğeri de zamdan nasibini aldı!
Feribot kullananlar dikkat! O hatlardaki seferler yarın iptal!
Feribot kullananlar dikkat! O hatlardaki seferler yarın iptal!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı, sis don buzlanmaya dikkat! 2 Şubat Cuma tüm bölgelerimiz ve illerimizde hava durumu
Meteoroloji uyardı, sis don buzlanmaya dikkat! 2 Şubat Cuma tüm bölgelerimiz ve illerimizde hava durumu
Altın zirve yaptı o kritik eşiği aştı! Gram çeyrek altın kaç TL? 2 Şubat Cuma güncel altın fiyatları
Altın zirve yaptı o kritik eşiği aştı! Gram çeyrek altın kaç TL? 2 Şubat Cuma güncel altın fiyatları
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Finansbank tek şartla 8500 lira veriyor! Hemen online başvurun
Finansbank tek şartla 8500 lira veriyor! Hemen online başvurun
AKOM'da alarmlar verildi! İstanbul Arnavutköy’de lapa lapa kar yağışı başladı
AKOM'da alarmlar verildi! İstanbul Arnavutköy’de lapa lapa kar yağışı başladı
Hastaneye rutin kontrole gidiyordu! Doğumu hastaneye yetişemeden dolmuşta yaptı!
Hastaneye rutin kontrole gidiyordu! Doğumu hastaneye yetişemeden dolmuşta yaptı!
Yorumlananlar
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
Ekonomi yazarı açıkladı: Seçim öncesinde emekli için yeni bir zam daha bekliyor, net rakam verdi!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi
TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi