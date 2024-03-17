Vatandaşa altın yetişmiyor: Darphane mesaisini artırdı…

Son günlerde altın fiyatları yükseldikçe yükseldi. Daha da yükselmesi beklenen altına talep arttı. Kuyumcular, altın talebini karşılamıyor. Altın sıkıntısının yaşandığı dönemde ise, darphane çift mesai sistemine geçti.

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Vatandaşa altın yetişmiyor: Darphane mesaisini artırdı…

Altın fiyatlarının yükselmesi vatandaşın talebini daha da artırdı. Düğün sezonunun yaklaşması ve yatırım olarak altının tercih edilmesiyle beraber kuyumcularda altın sıkıntısı yaşanıyor.

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DARPHANE ÇİFT MESAİYE BAŞLADI

Hafta sonuna doğru darphaneden açıklama geldi. Altın sıkıntısının yaşanması nedeniyle çift mesai sistemine geçti. Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, konuya ilişkin açıklama yaptı;

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“Talepleri karşılayacak şekilde tek vardiya çalışıp günlük 400 kilogram üretirken şu anda 2 vardiya çalışıyoruz. İki vardiya sabahtan gece 11'e kadar kesintisiz, sürekli bir çalışma var ve gece gündüz çalışıyoruz.”

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CUMHURİYET ALTININA TALEP SÖZ KONUSU

“Aslında fiyatlardaki dalgalanmalardan kaynaklı Cumhuriyet altınına bir talep artışı söz konusu. Fakat Darphane'de bir üretim durması söz konusu değil. Tam tersine üretimi arttırdık. Talepleri karşılayacak şekilde tek vardiya çalışıp günlük 400 kilogram üretirken şu anda 2 vardiya çalışıyoruz. Burası Beşiktaş'taki fabrikamız. Gördüğünüz gibi çok hummalı bir çalışmamız var. İki vardiya sabahtan gece 11'e kadar kesintisiz, sürekli bir çalışma var ve gece gündüz çalışıyoruz.

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Normal şartlarda hafta sonu teslimatlar yapmıyorduk ama artık cumartesi günleri de teslimatlar yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ve kuyumcularımızın altına rahatlıkla erişebileceği hizmeti Darphane kesintisiz olarak üretmeye devam ediyor. Bir arz problemi yok. Fakat 3-5 günlük gecikmeler yaşanabiliyor. Bu da dediğim gibi çok da normal olmayan bir kısmı da spekülatif olan piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklı talep artışı.”

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