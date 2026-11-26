Son dakika haberi... AYM'den İmamoğlu'na red kararı çıktı!

Anayasa Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin bireysel başvurusunu açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ekrem İmamoğlu’nun bireysel başvurusuna ilişkin kararını verdi.

Görevden uzaklaştırılan ve hali hazırda cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama tedbirinin hukuki olmadığı, tutukluluğun makul süreyi aştığı, soruşturma dosyasına erişiminin kısıtlandığı, sulh ceza hâkimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmadığı, tutukluluk incelemesi sonuçlarının kendisine tebliğ edilmediği ve tutukluluğun devamına ilişkin karara yaptığı itirazın incelenmediği iddialarıyla AYM'ye başvurdu.

AYM İMAMOĞLU'NUN BAŞVURUSUNU REDDETTİ

AYM, İmamoğlu'nun bireysel başvurusunu bugün görüştü. AYM, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, tutuklama tedbiri nedeniyle de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkin başvuruyu reddetti.

İmamoğlu'nun başvurusundaki iddiaların dayanaktan yoksun olduğu kaydedildi.

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