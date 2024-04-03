Halfeti’de AK Parti'ye ait 'evet' mührü basılmış oy pusulaları yakılmış halde bulundu!

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde AK Parti'ye 'evet' mührü basılmış ve yakılmış olarak bulunan oy pusulaları jandarmayı harekete geçirdi.

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Halfeti’de AK Parti'ye ait 'evet' mührü basılmış oy pusulaları yakılmış halde bulundu!

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde AK Parti'ye 'evet' mührü basılmış ve yakılmış oy pusulaları bulundu.

Pazar günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti'li Halfeti Belediyesini resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti kazandı. Seçim günü yakılan oy pusulaları bulundu. Alevleri söndüren vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede yakılan oy pusulalarında AK Parti’ye 'evet' mührü basıldığı belirlendi.

Halfeti’de AK Parti'ye ait 'evet' mührü basılmış oy pusulaları yakılmış halde bulundu!

Terör örgütü elebaşı lehine sloganlar

Öte yandan Halfeti merkezde toplanan kalabalık, DEM Parti’nin seçimi kazanmasını kutladı. Kutlamalarda terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan lehine sloganlar atıldığı gözlendi.

Halfeti’de AK Parti'ye ait 'evet' mührü basılmış oy pusulaları yakılmış halde bulundu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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