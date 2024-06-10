Uzmanlar açı açık uyardı! Müsilaj'ın olduğu yerden sakın denize girmeyin

Geçen yıl Marmara denizinde gözüken ve büyük çevre kirliliği yaratan müsilaJ için uzmanlar müsilaj'ın olduğu yerden denize girilmemesi konusunda açık açık uyarılarda bulunuyor.

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Uzmanlar açı açık uyardı! Müsilaj'ın olduğu yerden sakın denize girmeyin

Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nde en üst seviyede görülen ve büyük çevre kirliliğine neden olan müsilaj Türkiye'nin gündeminde yer almış önlenmesi için çalışmalar başlatılmıştı.

Uzmanlara göre deniz kirliliği, havaların ısınması gibi nedenlerle ortaya çıkan müsilaj deniz hayatını olumsuz etkiliyor. Balıkların ölmesine sebep oluyor. İnsan sağlığına da etkiliyor. Çocuklarda kusma ve ishal vakalarının artmasına neden oluyor. İstanbul Boğazı'nda havadan çekilen görüntülerde gemilerin geçişi sonrası oluşan köpüklerin kaybolmadığı ve Boğaz'ın her köşesini kapladığı görülüyor.

AVCILAR SAHİLİNDE MÜSİLAJ

Avcılar sahillerinde ise müsilaj havadan çekilen görüntülerde net bir şekilde ortaya çıktı. Müsilaj Avcılar açıklarında kilometrelerce uzunlukta uzun ve ince bir çizgi şeklinde görüntülenirken, uzmanlar ise müsilajın görüldüğü yerlerde denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Uzmanlar açı açık uyardı! Müsilaj'ın olduğu yerden sakın denize girmeyin

"UYKUDA OLAN MÜSİLAJI KIŞIN UYUYAN AYILARA BENZETİYORUM"

İstanbul Boğazı'nda oluşan köpüklerin 2020 yılından itibaren denizlerde görülen müsilajı hatırlattığını ifade eden İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, “Yaklaşık 30 yıl önce müsilajı gündeme getirmiştim. Bunun oluşumu giderek hızlanıyor. Müsilaj uyuyor, uykuda olan musilajı kışın uyuyan ayılara benzetiyorum. Kışın uyur yazın uyanmaya başladığında tekrar ortaya çıkar, müsilaj da böyledir. Hava ve su ısındıkça ortaya çıkıyor. İstanbul Boğazı'nda üst akıntılar var. Üst akıntılar Karadeniz'den aşağı doğru geliyor. Karadeniz kıyıları olan ülkelerin kirliliği de bize geliyor. Tüm dünya denizlerinde müsilaj vardır. Karadeniz'deki kirlilik boğazlara girmeye başladığında suların da ısınmasıyla müsilaj oluşmaya başlıyor. Özellikle Boğaz'ın akıntısız yerlerinde oluşuyor” dedi.

"MÜSİLAJI GÖRÜR GÖRMEZ KAÇIN DENİZE GİRMEYİN"

İstanbul Boğazı'nın daha fazla incelenerek temizlenmesi gerektiğini ifade eden Çetintaş, “Müsilajın deniz canlılarına büyük zararı vardır. Özellikle balıkların ölümüne yol açabiliyor. Oksijen eksikliğinden balıklar kitleler haline ölebiliyor. Çocuklar kirli denildiği zaman dinlemiyor denize giriyorlar. Bu kirlilikten mikrop kapıyorlar. Müsilaj dönemlerinde çocuklarda ishal ve kusma vakaları ile karşı karşıya kaldık. Verilere baktığınız zaman özellikle yazın haziran ila eylül ayı içerisinde hastanelere giden çocuk hastalarda artış olduğunu bunların içerisinde ishal ve kusma vakalarının yüksek olduğunu görebilirsiniz. Müsilajı görür görmez kaçın denize girmeyin” diye konuştu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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