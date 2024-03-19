Emeklilikte yeni müjde! Gün sayısı düşüyor, milyonlar emekli olacak

Emeklilik düzenlemelerindeki yeni düzenleme, prim gün sayısını azaltmayı planlıyor. Planlanan düzenlemeye göre 7200 günde gün sayısı düşebilir.

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Emeklilikte yeni müjde! Gün sayısı düşüyor, milyonlar emekli olacak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni bir değişiklik duyuruldu. Çalışanlar uzun süredir prim günlerinde bir düşüş haberini bekliyordu. Bu değişiklik, emeklilik sistemini değiştirecek ve prim gününü 7200 güne çekecek. Erken emekli olma hayali kuran birçok kişi, düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda endişeleniyor.

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800 gün düşecek

Kulislerden gelen bilgilere göre, emeklilik sistemi yeni düzenlemelere tabi olacak. Bu düzenlemenin amacı, Bağ-Kur çalışanlarının prim gün sayısını SSK çalışanlarınınkinden 7200 güne düşürmektir.

Güncel rakamlara göre, Bağ-Kur çalışanlarının prim gün sayısı 9000 bin. Yeni düzenlemenin uygulanmasıyla bu sürenin 800 günden 7200 güne inmesi bekleniyor. Bu değişiklik, özellikle küçük esnaf için çok önemlidir.

Bu düzenlemenin hangi meslek gruplarını ve hangi tarihten sonra sigortalı olanları kapsayacağı henüz net değil.

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