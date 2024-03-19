Emekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın "emekliler için bu yılın özel olacağı" yönündeki açıklamalarına rağmen, emekli aylıkları ve tatil bonuslarına yapılan artışlar hala eleştirilerin odağında.

TGRT Haber'de canlı yayına katılan sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına uygulanacak ek zammın ne zaman uygulanacağını açıkladı. Bayram ikramiyesi önceki yıl 2 bin TL idi, ancak bu yıl %50 artışla 3 bin TL oldu. Bununla birlikte, bayram ikramiyelerinin en az 5 bin TL olmasını isteyen emekliler, yapılan artışı yetersiz buldular.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyaları sırasında yaptığı konuşmalarda, emekli vatandaşların geçimini sağlamak için aldıkları en düşük emekli maaşının 10 bin lira olmasının yetersiz kaldığını belirtti. Alper Altun'un ev sahipliğinde TGRT Haber'de yayınlanan "Bi Bakalım" programında sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, emeklilere yapılacak zamla ilgili son dakika bilgilerini verdi. Karakaş, zam konusunda her zaman iyimser olduğunu ve ek zammın temmuz ayı itibarıyla gerekli olduğunu belirtti. Çalışanların durumu göz önüne alındığında, "Gerçekleri konuşuyoruz." Seçim öncesi emeklilere seyyanen 5 bin TL zam yapılabilir."dedi.