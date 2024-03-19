Emekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecek

Televizyon programında SGK uzmanı İsa Karakaş, emekliler için iyi bir haber verdi. Paylaştığı bilgilere göre, emeklilere beklenen ek zamlar hakkında bilgi aldı.

YAYINLAMA
Google News
Emekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın "emekliler için bu yılın özel olacağı" yönündeki açıklamalarına rağmen, emekli aylıkları ve tatil bonuslarına yapılan artışlar hala eleştirilerin odağında.

TGRT Haber'de canlı yayına katılan sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına uygulanacak ek zammın ne zaman uygulanacağını açıkladı. Bayram ikramiyesi önceki yıl 2 bin TL idi, ancak bu yıl %50 artışla 3 bin TL oldu. Bununla birlikte, bayram ikramiyelerinin en az 5 bin TL olmasını isteyen emekliler, yapılan artışı yetersiz buldular.

Bu destek kadınlara özel! 200 bin TL verilecekBu destek kadınlara özel! 200 bin TL verilecek

Emekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacakEmekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacak

Emeklilikte yeni müjde! Gün sayısı düşüyor, milyonlar emekli olacakEmeklilikte yeni müjde! Gün sayısı düşüyor, milyonlar emekli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyaları sırasında yaptığı konuşmalarda, emekli vatandaşların geçimini sağlamak için aldıkları en düşük emekli maaşının 10 bin lira olmasının yetersiz kaldığını belirtti. Alper Altun'un ev sahipliğinde TGRT Haber'de yayınlanan "Bi Bakalım" programında sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, emeklilere yapılacak zamla ilgili son dakika bilgilerini verdi. Karakaş, zam konusunda her zaman iyimser olduğunu ve ek zammın temmuz ayı itibarıyla gerekli olduğunu belirtti. Çalışanların durumu göz önüne alındığında, "Gerçekleri konuşuyoruz." Seçim öncesi emeklilere seyyanen 5 bin TL zam yapılabilir."dedi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!
Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!
TZOB Başkanı Bayraktar'dan önemli açıklama! Gıda ürünlerinde artan taklit ekonomiye derbe vuruyor!
TZOB Başkanı Bayraktar'dan önemli açıklama! Gıda ürünlerinde artan taklit ekonomiye derbe vuruyor!
Emeklilikte yeni müjde! Gün sayısı düşüyor, milyonlar emekli olacak
Emeklilikte yeni müjde! Gün sayısı düşüyor, milyonlar emekli olacak
Bakan Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar! Vatandaşa ‘dolar’ uyarısı yaptı!
Bakan Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar! Vatandaşa ‘dolar’ uyarısı yaptı!
Son Haberler
Korkunç kaza kamerada! Üst geçidi kullanmayan genç bedelini ağır ödedi!
Korkunç kaza kamerada! Üst geçidi kullanmayan genç bedelini ağır ödedi!
Yalova’da devrilen kule vincindeki operatörün cansız bedenine ulaşıldı!
Yalova’da devrilen kule vincindeki operatörün cansız bedenine ulaşıldı!
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! Koruma altındaki yaban hayvanlarına ait 396 parça tahnit ele geçirildi!
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! Koruma altındaki yaban hayvanlarına ait 396 parça tahnit ele geçirildi!
Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğundan sorumlu Rojda Bilen etkisiz hale getirildi!
Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğundan sorumlu Rojda Bilen etkisiz hale getirildi!
Emekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacak
Emekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacak
Bu destek kadınlara özel! 200 bin TL verilecek
Bu destek kadınlara özel! 200 bin TL verilecek
Çok Okunanlar
19 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
19 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
Emekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecek
Emekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecek
Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!
Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!
Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor mu? Hangi illerde yağmur var? Salı günü hava nasıl?
Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor mu? Hangi illerde yağmur var? Salı günü hava nasıl?
Vatandaşa altın yetişmiyor: Darphane mesaisini artırdı…
Vatandaşa altın yetişmiyor: Darphane mesaisini artırdı…
Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir’den seçim sonrası bomba tahmin!
Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir’den seçim sonrası bomba tahmin!
Yorumlananlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek