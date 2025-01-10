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Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ın durumu hakkında yeni gelişme: Sanatçının son durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ın durumu hakkında yeni gelişme: Sanatçının son durumu nasıl? İşte önemli detaylar...

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ın durumu hakkında yeni gelişme: Sanatçının son durumu nasıl?
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Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ın durumu hakkında yeni gelişme: Sanatçının son durumu nasıl?

İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Edip Akbayram ameliyat edildi.

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ın durumu hakkında yeni gelişme: Sanatçının son durumu nasıl?

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan şarkıcı Edip Akbayram ameliyat edildi.

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ın durumu hakkında yeni gelişme: Sanatçının son durumu nasıl?

Dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şarkıcı Akbayram'ın tedavisi sürüyor.

Bugün öğlen saatlerinde ameliyat edilen Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı.

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Kaynak:AA

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