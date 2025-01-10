Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ın durumu hakkında yeni gelişme: Sanatçının son durumu nasıl?
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ın durumu hakkında yeni gelişme: Sanatçının son durumu nasıl? İşte önemli detaylar...
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ın durumu hakkında yeni gelişme: Sanatçının son durumu nasıl?
İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Edip Akbayram ameliyat edildi.
Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan şarkıcı Edip Akbayram ameliyat edildi.
Dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şarkıcı Akbayram'ın tedavisi sürüyor.
Bugün öğlen saatlerinde ameliyat edilen Akbayram, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı.
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