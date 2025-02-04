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Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer'in acı günü! Annesi Yüksek Özsoy'u kaybetti

Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesi Yüksel Özsoy'u kaybettiğini duyurdu.

Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer'in acı günü! Annesi Yüksek Özsoy'u kaybetti
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Türk Halk müziğinde önemli isimlerinden biri olan Mahmut Tuncer sosyal medya hesabından annesi Yüksel Özsoyu kaybettiğini duyurdu. Ünlü sanatçı vefat haberini şu sözlerle verdi:

"ANNEMİZ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR"

Ünlü sanatçı Mahmut Tuncer'in acı günü! Annesi Yüksek Özsoy'u kaybetti

"Annemiz Yüksel Özsoy hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bilgilerini paylaşacağız"

Tuncer daha sonra yaptığı paylaşımda ise annesi Yüksek Özsoy'un, çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ankara Karşıyaka Kabristan Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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