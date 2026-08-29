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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan kötü haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı! Cem Yılmaz'a ne oldu?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan kötü haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı! Cem Yılmaz'a ne oldu?
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan kötü haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı! Cem Yılmaz'a ne oldu?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan korkutan bir haber geldi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan kötü haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı! Cem Yılmaz'a ne oldu?

HASTANEYE KALDIRILDI

Yılmaz’ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yılmaz’ın göğüs ağrısı şikâyeti yaşadığı ve anjiyo yapılacağı iddia edildi.

DURUMU KONTROL ALTINDA

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun kontrol altına alındığı belirtilen 53 yaşındaki Yılmaz, daha kapsamlı tetkik ve tedavi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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