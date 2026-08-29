Kahve Festivali Bahane, Pendik Yeşilay'ın Bağımlılıkla Mücadele Ziyaretleri Şahane

Mehmet Aydoğmuş başkanlığındaki Yeşilay Pendik Şubesi Yönetimi, Pendik Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Kahve Festivali’ne katılarak, festival alanında stant açan katılımcı firmaları ziyaret etti.

Başkan Aydoğmuş ve yönetimi, ziyaretlerinde, Yeşilay tarafından yürütülen faaliyetler ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında firma yetkililerine ve vatandaşlara aydınlatıcı bilgiler verildi.

Başkan Mehmet Aydoğmuş yönetiminde gerçekleştirilen ziyaretlerde, Yeşilay’ın faaliyetleri ve bağımlılıklarla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Ziyaretlerde ayrıca, alkol, kumar, madde, tütün ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere, beş farklı bağımlılık türüyle mücadelede Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nin (YEDAM) önemi ve üstlendiği kritik rolü anlatıldı.

Ziyaretlerde ayrıca, bağımlılıkla mücadele kapsamında destek almak isteyen vatandaşların başvurabileceği Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ve 115 YEDAM Danışma Hattı hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Bu kapsamda firma yetkililerine ve vatandaşlara, bağımlılıkla mücadelede ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı profesyonel destek sunan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nin (YEDAM) kritik rolü başkan Aydoğmuş tarafından önemle vurgulanırken; destek almak isteyen vatandaşların 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden uzmanlara kolayca ulaşabileceği hatırlatıldı.