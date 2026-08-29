MHP İlçe Başkanı Muharrem Kır'dan Başkan Ahmet Cin'e Anlamlı Ziyaret

​MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e bir nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir sohbet havasında gerçekleşen ziyarette ilçe başkanı Muharrem Kır, belediye başkanı Ahmet Cin’e, 29 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirecekleri MHP İstanbul İl Kongresi için davetiyelerini takdim etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e bir nezaket ziyaretinde bulundu. Pendik Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen görüşmede, İlçe Başkanı Kır, Belediye Başkanı Ahmet Cin ile bir araya gelerek, ilçe ve ülke gündemine ilişkin sohbet etti.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ziyaretten duyduğu memnuniyetini nazik ziyaretleri dolayısıyla ilçe başkanı MHP İlçe Başkanı Muharrem Kır’a teşekkürlerini ileterek dile getirirken; başkan Kır da, nazik ev sahipliği ve kıymetli sohbetleri için belediye başkanı Ahmet Cin’e teşekkür etti.

İLÇE BAŞKANI KIR, BAŞKAN AHMET CİN'E DAVETİYESİNİ TAKDİM ETTİ

Samimi bir sohbet havasında gerçekleşen ziyarette ilçe başkanı Muharrem Kır, belediye başkanı Ahmet Cin’e, 29 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirecekleri MHP İstanbul İl Kongresi için davetiyelerini takdim etti.

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Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennileriyle sona buldu.