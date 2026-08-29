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Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanına operasyon: Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'fuhuş' ve 'kara para aklama' soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara’da gözaltına alındı.

Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanına operasyon: Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
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Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanına operasyon: Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'fuhuş' ve 'kara para aklama' soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara’da gözaltına alındı. Tekinoğlu’nun ikametinde yapılan arama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanına operasyon: Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanına operasyon: Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

CEMAL ENGİNYURT'UN DANIŞMANI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

İKAMETİNDE ARAMA SÜRÜYOR

Tekinoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ikametinde arama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında yürütülen işlemlerin devam ettiği belirtildi.

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