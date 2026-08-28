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İstanbul'da hareketli dakikalar: iki tramvay kafa kafaya çarpıştı, Çok sayıda yaralı var!

İstanbul Zeytinburnu'nda iki kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasının ardından bu sefer tramvayla kaza yaptı. Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.

İstanbul'da hareketli dakikalar: iki tramvay kafa kafaya çarpıştı, Çok sayıda yaralı var!
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İstanbul'da hareketli dakikalar: iki tramvay kafa kafaya çarpıştı, Çok sayıda yaralı var!

İstanbul Zeytinburnu'nda iki kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasının ardından bu sefer tramvayla kaza yaptı. Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.

İstanbul'da hareketli dakikalar: iki tramvay kafa kafaya çarpıştı, Çok sayıda yaralı var!

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı.

İstanbul'da hareketli dakikalar: iki tramvay kafa kafaya çarpıştı, Çok sayıda yaralı var!

TRAMVAYLAR ÇARPIŞTI

Alınan bilgiye göre, hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da hareketli dakikalar: iki tramvay kafa kafaya çarpıştı, Çok sayıda yaralı var!

YARALILAR VAR

Kazada, yaralananlar olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar birazdan...

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