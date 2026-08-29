  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Akdeniz Oyunları'nda göğsümüz kabardı: Altın madalyalar peş peşe geldi!

Akdeniz Oyunları'nda göğsümüz kabardı: Altın madalyalar peş peşe geldi!

2026 Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli judocular Tuana Gülenay ile İbrahim Tataroğlu altın madalya kazandı.

Akdeniz Oyunları'nda göğsümüz kabardı: Altın madalyalar peş peşe geldi!
Yayınlanma:

Akdeniz Oyunları'nda göğsümüz kabardı: Altın madalyalar peş peşe geldi!

2026 Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli judocular Tuana Gülenay ile İbrahim Tataroğlu altın madalya kazandı.
20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) dokuzuncu gününde Türkiye, judoda 2 altın madalya, atıcılıkta da 1 bronz madalya kazandı.

İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen organizasyonda judo ve atıcılık müsabakaları sona erdi.

Akdeniz Oyunları'nda göğsümüz kabardı: Altın madalyalar peş peşe geldi!

Oyunlarda kadınlar 78 kiloda tatamiye çıkan Tuana Gülenay, finalde Slovenya'dan Metka Lobnik'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Akdeniz Oyunları'nda göğsümüz kabardı: Altın madalyalar peş peşe geldi!

Erkekler +100 kiloda mücadele eden milli judocu İbrahim Tataroğlu ise finalde ev sahibi İtalya'dan Kwadjo Anani'yi mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan ise kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde bronz madalya kazandı.

Oyunlarda 30 altın, 14 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplam 64 madalyaya ulaşan Türkiye, ev sahibi İtalya'nın (129) ardından ülkeler madalya sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanına operasyon: Cem Tekinoğlu gözaltına alındıYeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanına operasyon: Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke'den ilk açıklama!İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke'den ilk açıklama!

Yıllar sonra Seray Sever'den Kurtlar Vadisi’nin Polat'ını kızdıracak itiraflar: “Perişan Oluyorduk!”Yıllar sonra Seray Sever'den Kurtlar Vadisi’nin Polat'ını kızdıracak itiraflar: “Perişan Oluyorduk!”

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanına operasyon: Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanına operasyon: Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para ortaya çıktı!
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para ortaya çıktı!
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet isteyen 4 kişiye suçüstü!
Mehmet Akif Ersoy'a tahliye vadedip rüşvet isteyen 4 kişiye suçüstü!
İstanbul'da hareketli dakikalar: iki tramvay kafa kafaya çarpıştı, Çok sayıda yaralı var!
İstanbul'da hareketli dakikalar: iki tramvay kafa kafaya çarpıştı, Çok sayıda yaralı var!
Komedyen Deniz Göktaş hakkında önemli gelişme: Tahliye sonrası yeniden tutuklama kararı!
Komedyen Deniz Göktaş hakkında önemli gelişme: Tahliye sonrası yeniden tutuklama kararı!
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
"İstanbul kart" kullananıcıları aman dikkat: İBB resmi sitesi birebir kopyalanmış!
"İstanbul kart" kullananıcıları aman dikkat: İBB resmi sitesi birebir kopyalanmış!