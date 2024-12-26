Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri korkuttu! Yeni yılda olacakları arka arkaya sıraladı! Savaşlar, istilalar, felaketler
Yayınlanma:
26 Aralık 2024 12:04
Kehanetleri ile dünya çapında ünü duyulan Bulgar kahin Baba Vanga 2025 yılı için yayınlana kehanetleri korkuttu. İşte işte Vanga'nın yeni yıl için savaş istila afetler ve daha bir çok konuda ürküten kehanetleri.
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İddia edilene göre Bulgar kahin Baba Vanga 2025 yılını sonun başlangıcı olarak görüyor. Savaşlar, istilalar, doğal afetler ve daha birçok küresel boyuttaki gelişmeler insanoğlunu bekliyor. İşte, o kehanetler...
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Ünü Balkanlar'dan dünyaya yayılan Baba Vanga'nın çocukken geçirdiği bir kasırga sonrası kör kalmasıyla birlikte durugörü özelliği kazandığına inanılıyor.
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Ünü Balkanlar'dan dünyaya yayılan Baba Vanga'nın çocukken geçirdiği bir kasırga sonrası kör kalmasıyla birlikte durugörü özelliği kazandığına inanılıyor.
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Çocuk yaşlardan itibaren pek çok tahminde bulunduğu ve Prenses Diana'nın ölümü, 11 Eylül saldırıları, Obama'nın ABD başkanı olarak seçilmesi gibi gelişmeleri önceden bildiğine inanılan Baba Vanga kehanetleri ile her yıl gündeme gelmeye devam ediyor.
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2025 yılına sayılı günler kala ünlü kahinin gelecek yıl için neler söylediği merak konusu haline geldi.
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AVRUPA'DA ÇATIŞMA
Baba Vanga 2025 yılı kehanetlerine göre Avrupa'da başlayacak bir savaş etkilerini küresel boyuta taşıyacak.
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Savaş kehanetinin Ukrayna-Rusya ile gerçekleştiğini iddia edenlerin yanıldığı yönünde pek çok düşünce bulunuyor.
Buna göre Bulgar kahin Avrupa üzerinde yaşanacak yeni bir savaş bekliyor.
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TELEPATİ GERÇEK Mİ OLUYOR?
2025 yılında zihnin sınırlarının zorlanacağı yönünde bir kehanet gündemde. Buna göre telepati ile iletişim kurmak mümkün hale gelebilir.
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UZAYLILARIN İSTİLASI
Her yıl beklenen uzaylılarla iletişimin 2025 yılında gerçekleşeceği ve bunun istilaya dönüşeceği Baba Vanga'nın kehanetleri arasında yer alıyor.
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TIP DÜNYASINDA ÇIĞIR: ORGAN ÜRETİMİ!
Bulgar kahinin aktardığı üzere tıp dünyasında çığır açılıyor. Labaratuarlarda organ üretilebileceği yönündeki kehanet mistik olaylara ilgisi olanları heyecanlandırıyor.
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YENİ BİR ENERJİ KAYNAĞI
Doğaüstü niteliğinde güçlü bir enerji kaynağının keşfedileceği de Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri arasında.
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8. KEZ ŞAMPİYON MU OLACAK?
2025 yılının en ilginç Baba Vanga kehaneti Lewis Hamilton üzerine! Mercedes'ten ayrılıp Ferrari'yle anlaşan Formula 1 şampiyonu Hamilton 2025 yılında yeni takımıyla dünya şamopiyonu olacak.
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