Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri korkuttu! Yeni yılda olacakları arka arkaya sıraladı! Savaşlar, istilalar, felaketler

Çocuk yaşlardan itibaren pek çok tahminde bulunduğu ve Prenses Diana'nın ölümü, 11 Eylül saldırıları, Obama'nın ABD başkanı olarak seçilmesi gibi gelişmeleri önceden bildiğine inanılan Baba Vanga kehanetleri ile her yıl gündeme gelmeye devam ediyor.