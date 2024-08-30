Gram altın, Çeyrek altın ne kadar oldu? 30 Ağustos altın ne kadar?

Milyonlarca insan her gün altın fiyatlarını araştırıyor. Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları 30 Ağustos 2024 Cuma günü ne kadar oldu?

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Gram altın, Çeyrek altın ne kadar oldu? 30 Ağustos altın ne kadar?

Altın piyasasının Türkiye'deki yükselişi haftanın son gününde de devam ediyor. 30 Ağustos Cuma günü altın fiyatları değişti. Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altının güncel fiyatları açıklandı. Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki son gelişmeleri incelemeye çalışıyor.

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Altın fiyatları ne kadar?

Gram altın 2.753,35 TL, Çeyrek altın 4.595,00 TL, yarım altın 9.179,22 TL, tam altın 18.304,29 TL, Cumhuriyet altını 18.300,96 TL ve gram altın 45,899,36 TL. Ons altın 2.513,39 TL.

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