Dolar ne kadar oldu? 30 Ağustos Dolar ve Euro kuru

Türkiye'de birçok insan döviz kurlarını günlük olarak takip ediyor. Vatandaşlar ve yatırıcılar için düzenli bir araştırma, günlük döviz hareketini takip etmeyi mümkün kılıyor. Vatandaşlar ise 30 Ağustos'ta dolar ne kadar oldu? 1 Euro kaç TL oldu? gibi soruları araştırıyor.

30 Ağustos Cuma günü dolar ve euro ne kadar?

Esnek çalışma sistemi ne zaman gelecek, Esnek çalışma kimleri kapsıyor?

Motosiklet kullananlar dikkat! Artık motosiklet alırken bunu bilmelisiniz

Evde bakım parasında şartlar değişti! Evde bakım parası almak için ne kadar gelir

dar?

Bugün sabah itibarıyla dolar 34,0805'den işlem görüyor. Euro ise saat 07:40 itibarıyla 37,7421 TL seviyesinde.