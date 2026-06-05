Son dakika... Beykoz Belediye Başkanı Köseler davasında önemli gelişme!

Görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler’in yargılamasında duruşma savcısı mütaalasını açıkladı. Köseler’in mahkumiyeti ile hükmen tutukluluğu talep edildi.

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Alaattin Köseler’in tutukluğunun devamı istendi.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen “ihaleye fesat karıştırma” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 kişinin yargılandığı davada dördüncü duruşma görüldü.

Kartal Anadolu Adliyesi’nde görülen davanın duruşması, konferans salonunda başladı. Tutuklu sanıklar Alaattin Köseler duruşma salonunda hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Alaattin Köseler’in tutukluğunun devamı istendi.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 26 kişi “ihaleye fesat karıştırma” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarıyla yargılanıyor.

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İddianamede Alaattin Köseler hakkında; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma”, “zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık” ve “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

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