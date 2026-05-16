Korkulan oldu: Usta oyuncu Kadir İnanır'dan kötü haber!

Kadir İnanır, rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisi konulan usta sanatçı, doktorların önerisiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Kadir İnanır, önceki akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Doktorların önerisiyle tedavi sürecinin daha yakından takip edilmesi amacıyla yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.
AKCİĞER ENFEKSİYONU GEÇİRDİ
Habertürk'ün haberine göre, sanatçının sağlık durumuyla ilgili henüz hastaneden resmi bir açıklama yapılmazken, tedavisinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural ise yaptığı açıklamada, sanatçının üşütmeye bağlı olarak akciğer enfeksiyonu geçirdiğini ve sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti.
Doktorların, yoğun bakımda sürekli kontrol altında tutulmasının tedavi süreci açısından önemli olduğunu belirttiğini aktaran Kural, İnanır’ın birkaç gün içerisinde normal odaya alınmasının beklendiğini söyledi.
"EN BÜYÜK DÜŞMANI SİGARA"
Açıklamasında sigaranın sanatçının sağlık sorunlarında önemli rol oynadığını da dile getiren Kural, "En büyük düşmanı sigara" ifadelerini kullandı.
Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beyin damarına pıhtı atması nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüş, ardından taburcu edilmişti. Usta oyuncunun fizik tedavi süreci ise halen devam ediyor.