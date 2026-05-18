Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Çorum dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu