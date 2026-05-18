  3. Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde sağanak yağış hakim olacak. Peki bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum ve dışında), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum ve dışında), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Çorum dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ile Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, sabah doğusu 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’nin güneyi 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde batısı 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6, akşam saatlerinde batısı 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,50 ila 1,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

