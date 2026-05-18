Tekirdağ şehitlerine acı veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için ilçe emniyet müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için başsağlığı mesajı gönderdi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için düzenlenen törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, protokol üyeleri, emniyet personeli ve şehit yakınları katıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve duaların okunmasının ardından şehit polislerin öz geçmişleri okundu. Törende şehit yakınları tabut başında gözyaşı döktü.

Şehit Polis Memuru Erkan Tütüncüler’in eşi Eda Tütüncüler ile oğlu Miraç Ege Tütüncüler’in törende şehidin polis üniformasını giymesi dikkat çekti.

Şehit Polis Memuru Emrah Koç’un naaşı, buradaki cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’ndan Van iline uğurlanacak.

Şehit Polis Memuru Erkan Tütüncüler için ise Çorlu ilçesindeki Hacı Mehmet Şirikçi Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak, ardından naaşı Çorlu Şehitliği’nde toprağa verilecek.

POLİSLERE HAİN SALDIRI

Olay, dün Çorlu’daki bir iş merkezinde çıkan silahlı kavga ihbarı üzerine yaşandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri ihbar edilen adrese gitti. İddiaya göre psikolojik tedavi gördüğü belirtilen şüpheli O.A., polis ekiplerine silahla saldırdı. Açılan ateş sonucu polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki polis memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şüpheli ise yaralı olarak ele geçirildi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

