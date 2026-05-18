İsrail, Gazze'ye yardım için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Son dakika... İsrail, Gazze'ye yardım yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Gazze’deki ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de yolculuğunu sürürken İsrail’in saldırısına uğradı.

İsrail’in Gazze’deki ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de yolculuğunu sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süredir Antalya açıklarında bekleyen filo, fırtınanın dinmesinin ardından yeniden harekete geçti. 39 farklı ülkeden gelen yüzlerce gönüllünün yer aldığı filo, bir kez daha İsrail'in hedefi oldu.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de İsrail ordusunun tacizine uğradıklarını açıkladı. Filodan yapılan açıklamada, teknelerden biriyle irtibatın kesildiği bildirildi.

“İKİ SAVAŞ GEMİSİ TEKNELERİN ETRAFINDA GÖRÜLDÜ”

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz’de filoya ait teknelerin çevresinde iki savaş gemisinin görüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Akdeniz’deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu” ifadelerine yer verildi.

İsrail askerlerinin gemiye saldırı anı kamerada...

İSRAİL BASININDAN “OPERASYON” İDDİASI

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde ise Başbakan Binyamin Netanyahu’nun gün içerisinde güvenlik toplantısı yapacağı öne sürüldü. Haberde, toplantıda Küresel Sumud Filosu’na yönelik operasyon planlarının ele alınacağı iddia edildi. Netanyahu’nun, Gazze’ye yardım ulaştırmayı ve ablukayı kırmayı hedefleyen filoya müdahale edilmesi için orduya yetki vereceği ileri sürüldü. İsrail’in Gazze’ye yönelik deniz ablukasının kırılmasına izin vermeyeceği belirtilirken, filoya yönelik olası müdahalenin “ilerleyen saatlerde” gerçekleşebileceği ifade edildi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze’ye uygulanan deniz ablukasının kırılmasına izin vermeyeceği belirtilirken, Küresel Sumud Filosu’na katılan aktivistlerden rotalarını değiştirerek geri dönmeleri istendi.

DAHA ÖNCE DE MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, daha önce de İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalmıştı. 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında uluslararası sularda gerçekleştirildiği belirtilen müdahalede, aktivistleri taşıyan teknelere operasyon düzenlendiği öne sürülmüştü. İsrail ordusunun, Gazze’ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta bulunan bölgede 177 aktivisti alıkoyduğu ve kötü muamelede bulunduğu iddia edilmişti.Öte yandan İsrail ordusunun Ağustos 2025’te de 44’ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40’tan fazla tekneye müdahale ettiği belirtiliyor.

