Bennu Gerede kimdir, neden gözaltına alındı?
Yayınlanma:
04 Ağustos 2026 10:55
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında TCK-226 maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlattı. Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı verildi. Bennu Gerede kimdir, neden gözaltına alındı?
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında TCK-226 maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlattı. Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı verildi. Bennu Gerede kimdir, neden gözaltına alındı?
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir YouTube programında boynunda taşıdığı ve "portatif vibratör" olarak tanımladığı kolyeye ilişkin açıklamaları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.
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Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
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GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında müstehcenlik suçundan re'sen soruşturma başlatılan Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı verildi.
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Ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Babası doktor Selçuk Gerede, annesi yönetmen ve senarist Canan Gerede'dir. Atatürk'ün yakın arkadaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden Albay Hüsrev Gerede'nin torunudur. Peki, Bennu Gerede kimdir?
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Bennu Gerede kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2013 yılında Panama'da düzenlenen Acun Ilıcalı'nın Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında "Ünlüler" takımında yer aldı. Bennu Gerede kimdir? Detaylar haberimizdedir…
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BENNU GEREDE KİMDİR?
30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da doğdu. Doktor bir baba ve senarist bir anneye sahip olan Gerede'nin kız kardeşi Şiva, Fas'da yaşamını sürdürüyor. Henüz bebekken New York'a taşındılar. Babası Birleşmiş milletler doktoru olarak 15 yıl New York'da görev yaptı.
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Lisans eğitimini ABD Newyork'daki Parsons School of Art'ta fotoğrafçılık üzerine aldı. Eğitiminin ardından İstanbul'a gelerek mankenlik, fotomodellik, oyunculuk yaptı. Bir süre Fransa'nın güneyinde yatılı bir okula gitti, 4 yıl daha fotoğrafçılık üzerine eğitim aldı. Türkiye'ye dönerek eğitimini aldığı fotoğrafçılık üzerine çalışmaya başladı. Uzun yıllar New York'ta yaşadı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok fotoğraf sergileri açtı, fotoğraflarını sergiledi.
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Oyunculuğa ilk olarak 1989 yılında "İz Peşinde" dizisinde canlandırdığı Füsun karakteriyle başladı. İlk sinema filmi, 1991 yılında çekilen, yönetmenliğini ve senaristliğini Ersin Pertan'ın yaptığı 'Kurt Kanunu" adlı filmdir. Aşk Ölümden Soğuktur adlı İkinci filminde Kadir İnanır ile başrolde yer aldı. Bu filmin yönetmeni ve senaristi olan annesi Canan Gerede Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü aldı.
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1999 yılında Amsterdam'da tanıştığı fotoğrafçı Koray Erkaya ile 1999 yılında Mısır'da Bedevi geleneğine göre evlendi. New York'ta 2000 yılında "Daren" ve "Dilan" adında ikiz oğulları oldu. 2001 yılında "Miro" Adını verdikleri bir oğlu daha oldu. Çift, 2006 yılında ayrıldı. Gerede, Ahmet Ağaoğlu'yla 2006 yılında aşk yaşamış, bu birlikteliğinden 2007'de bir de Kai adında 4. oğlu oldu. 19 Mart 2010 tarihinde Cem Büyükhanlı ile evlendi. 6 Mayıs 2011 tarihinde boşandı. Oyuncu Gerede, 2013 yılında Panama'da yapılan Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı.