Bennu Gerede kimdir, neden gözaltına alındı?

1999 yılında Amsterdam'da tanıştığı fotoğrafçı Koray Erkaya ile 1999 yılında Mısır'da Bedevi geleneğine göre evlendi. New York'ta 2000 yılında "Daren" ve "Dilan" adında ikiz oğulları oldu. 2001 yılında "Miro" Adını verdikleri bir oğlu daha oldu. Çift, 2006 yılında ayrıldı. Gerede, Ahmet Ağaoğlu'yla 2006 yılında aşk yaşamış, bu birlikteliğinden 2007'de bir de Kai adında 4. oğlu oldu. 19 Mart 2010 tarihinde Cem Büyükhanlı ile evlendi. 6 Mayıs 2011 tarihinde boşandı. Oyuncu Gerede, 2013 yılında Panama'da yapılan Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı.