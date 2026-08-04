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Türkiye kavrulurken bazı bölgeler serinleyecek: Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak?

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Türkiye kavrulurken bazı bölgeler serinleyecek: Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinde sıcaklıklar yükselirken, kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu...
Türkiye kavrulurken bazı bölgeler serinleyecek: Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak? 1 18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye kavrulurken bazı bölgeler serinleyecek: Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak? 2 28

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Türkiye kavrulurken bazı bölgeler serinleyecek: Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak? 3 38
Türkiye kavrulurken bazı bölgeler serinleyecek: Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak? 4 48
Türkiye kavrulurken bazı bölgeler serinleyecek: Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak? 5 58
Türkiye kavrulurken bazı bölgeler serinleyecek: Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak? 6 68
Türkiye kavrulurken bazı bölgeler serinleyecek: Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak? 7 78

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

Türkiye kavrulurken bazı bölgeler serinleyecek: Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak? 8 88

DENİZLERDE HAVA
Orta Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ile sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu sabah ve öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerine kadar batısı 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıkları 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,50 m. Görüş: İyi.

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