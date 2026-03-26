Tuzla'da Dünya Tiyatro Gününe özel etkinlikler başlıyor

Tuzla Belediyesi, Dünya Tiyatro Günü kapsamında tiyatroseverler için dopdolu bir program hazırladı.

Tuzla Kent Tiyatrosu tarafindan organize edilen etkinlikler, 26-29 Mart tarihleri arasında farklı sahnelerde izleyiciyle buluşacak.

Etkinlik takvimi, 26 Mart Perșembe akşamı yetişkin tiyatrosu oyunu "Çevrimiçi Köle Pazarr" ile bașlayacak. Şifa Kültür Merkezi nde saat 20.00'de sahnelenecek oyun, günümüz dünyasına eleștirel bir bakış sunmayı amaçlyor.

Kutlamalar, 27 Mart Cuma günü Dünya Tiyatro Günunde "Sevgili Doktor" adlı oyunla devam edecek. Tuzla Sahil Sahnesinde saat 20.00'de sahnelenecek eser, klasik tiyatro severleri bir araya getirecek.

Programın üçüncü günt olan 28 Mart Cumartesi'de ise saat 12.00'de Kalekapıda "Dünya Tiyatro Günü Kortej Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Aynı gün akşam saat 20.00'de Şifa Kültür Merkezi'nde "Kadınlık Bizde Kalsın" adlı oyun sahne alacak.

Etkinlikler, 29 Mart Pazar günü çocuklara özel hazırlanan "7'den 70'e Tiyatro" oyunu ile sona erecek. Saat 13.00'te Șifa Kültur Merkezi'nde sahnelenecek oyunla birlikte, her yaștan izleyicinin tiyatro ile buluşması hedefleniyor.

Tuzla Belediyesi yetkilileri, düzenlenen etkinliklerle tiyatronun birleştirici gücüne dikkat çekmeyi ve sanat toplumun her kesimine ulaştrmayı amaçladıklarını belirtti.