Rams Park'ta 'şampiyonluk' mücadelesi: Galatasaray-Antalyaspor, Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Aslan maçı kazanırsa şampiyon olacak.

rendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak ve maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Antalyaspor ise haftaya 29 puanla 15. sırada girdi. Küme düşme hattının bir puan üstünde bulunan Akdeniz temsilcisi, düşme potasına gerilememek için İstanbul'dan puan veya puanlarla ayrılmak zorunda.

Geride kalan 32 haftada 7 galibiyet, 8 beraberlikle 29 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, puan cetvelinde 15. sırada yer alıyor.

Dış sahada son 10 maçında galibiyet sevinci yaşayamayan kırmızı-beyazlı ekip, son deplasman mücadelesinde Galatasaray karşısında puan arayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 4-1 kazanmıştı.

GALATASARAY - ANTALYASPOR

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakos, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

ANTALYASPOR: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Ballet, Safuri, Doğukan, Van de Streek

STAT: Rams Park

HAKEM: Çağdaş Altay

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN SPORTS 1

