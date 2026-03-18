Tuzla’da Bayram Şenliği başlıyor

Tuzla’da Ramazan Bayramı coşkusu, düzenlenecek etkinliklerle kentin dört bir yanına yayılacak. Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen “Bayram Şenliği” kapsamında illüzyon ve sahne gösterilerinin yanı sıra palyaço, maskot ve çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluşacak.

Bayram boyunca özellikle çocuklara ve ailelere yönelik hazırlanan programlar, Tuzla’nın farklı noktalarında gerçekleştirilecek. Etkinliklerle, bayram sevincinin hep birlikte yaşanması hedefleniyor.

3 FARKLI NOKTADA 4 ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, İllüzyon, sahne gösterileri, palyaço, maskot ve daha birçok etkinlik ile Tuzla'nın farklı noktalarında bayram sevincinin hep birlikte yaşanacağına vurgu yaparken, “Tüm komşularımızı bayram etkinliklerimize bekliyoruz.” dedi.
Şenlik programı ise şu şekilde:

21 Mart Cumartesi – Tuzla Sahil Sahnesi – 12.00

21 Mart Cumartesi – Tuzla Yaşam Aydınlı – 15.00

22 Mart Pazar – Şifa Kültür Merkezi – 12.00

22 Mart Pazar – Şifa Kültür Merkezi – 14.00

Tuzla Belediyesi, bayram süresince düzenlenecek etkinliklerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyor.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

