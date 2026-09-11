Yeşilay Pendik Şubesi'nin 'Halk Sağlığı Etkinliği' büyük ilgi gördü!

Yeşilay Pendik Şubesi ve Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Pendik Çarşı Camii yanında, 3–9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, halk sağlığı ve bağımlılıklarla mücadelenin, toplumun geleceği açısından önemine dikkat çekildi.

Yeşilay Pendik Şubesi’nin 3–9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği stant çalışması etkinliğine Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Tüzek, İlçe sağlık Müdürü İsmail Arabacı ve Yeşilay Pendik Şube Başkanı Mehmet Aydoğmuş ve yönetimi ile birlikte sanatçı Tarık Mengüç ve çok sayıda davetli sağlıkçı katıldı.

“HALK SAĞLIĞI, TOPLUMUN GELECEĞİDİR”

“Halk Sağlığı Toplumun Geleceğidir” mesajının verildiği etkinlikte, halk sağlığının yalnızca hastalıkların tedavisinden ibaret olmadığı, hastalıkların ve bağımlılıkların ortaya çıkmasını önlemenin de, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını toplumun her kesimine yaymak ve özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi risklerden korumanın da büyük önem taşıdığı önemle vurgulandı.

BAŞKAN AYDOĞMUŞ, “BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TOPLUMUN ORTAK SORUMLULUĞUDUR”

Yeşilay Pendik Şube Başkanı Mehmet Aydoğmuş, etkinlikte yaptığı konuşmasında tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, özellikle çocuk ve gençlere yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların önemine dikkat çekti. Başkan Aydoğmuş konuşmasını “Yeşilay Pendik Şubesi olarak, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla farkındalık çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz” sözleriyle sonlandırdı.

NURİ TÜZEK, “HASTALIK TEDAVİ EDİLİR, SAĞLIK İSE İNŞAA EDİLİR”

Etkinliğe katılan Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Tüzek ise yaptığı konuşmasında “Sağlıklı bir toplumun yolu; koruyucu sağlık hizmetlerinden, erken teşhisten ve bilinçli yaşam alışkanlıklarından geçiyor. Hemşehrilerimizin sağlık konusunda farkındalığını artıran bu kıymetli çalışmada emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor belediyemizin tüm imkanlarını daha sağlıklı bir toplum için seferber etmeye devam ediyoruz” dedi.

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KAYMAKAM YILDIZ, FARKINDALIK ÇALIŞMALARININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Kaymakam Mehmet Yıldız da, Yeşilay ve ilçe sağlık müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen farkındalık çalışmasının önemine vurgu yaparak, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele konusunda önemli mesajlar verildi.

Kaymakam Yıldız konuşmasını emeği geçenlere ve başta sanatçı Tarık Mengüç olmak üzere katılım ve katkılarıyla destek veren davetli sağlıkçılara teşekkür ederek tamamladı.

Yeşilay Pendik Şubesi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte bir de “Halk sağlığı, toplumun geleceğidir” başlığıyla bir basın açıklaması yayınladı. “Sağlıklı birey, sağlıklı aile, sağlıklı toplum, güçlü Türkiye” mesajının verildiği Yeşilay Pendik Şubesi’nin basın açıklaması şöyle;

“Halk sağlığı, toplumun geleceğidir”

3–9 Eylül Halk Sağlığı Haftası vesilesiyle, toplum sağlığının korunmasının ve sağlıklı nesiller yetiştirmenin önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz.

Halk sağlığı yalnızca hastalıkların tedavi edilmesi değil; hastalıkların ve bağımlılıkların ortaya çıkmasını önlemek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını toplumun her kesimine yaymak ve özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi risklerden korumaktır.

Yeşilay olarak bizler, bağımlılıklarla mücadeleyi yalnızca bağımlı bireylerin değil, ailelerin, eğitim kurumlarının, yerel yönetimlerin ve toplumun tamamının ortak sorumluluğu olarak görüyoruz.

Tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı; bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığının yanı sıra aile yapısını, sosyal ilişkileri ve toplumun geleceğini de tehdit etmektedir. Bu nedenle mücadelemizin en önemli ayağını önleme ve bilinçlendirme çalışmaları oluşturmaktadır.

Yeşilay Pendik Şubesi olarak ilçemizde çocuklarımızdan gençlerimize, ailelerden eğitimcilere kadar toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya; bağımlılıkların zararları konusunda farkındalık oluşturmaya ve sağlıklı yaşam kültürünü güçlendirmeye devam ediyoruz.

Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlılıklarla hiç tanışmaması için koruyucu ve önleyici çalışmaların daha da güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu noktada ailelere de önemli bir sorumluluk düşüyor. Çocuklarımızla güçlü iletişim kurmak, onları dinlemek, birlikte kaliteli zaman geçirmek ve teknoloji kullanımında sağlıklı sınırlar oluşturmak, bağımlılıklara karşı en önemli koruyucu faktörler arasında yer almaktadır.

Halk sağlığı, hepimizin sağlığıdır.

Bugün atacağımız her koruyucu adım, yarının daha sağlıklı toplumunu oluşturacaktır.

Yeşilay Pendik Şubesi olarak; bağımlılıklardan uzak, sağlıklı, bilinçli ve güçlü bir toplum için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu vesileyle 3–9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nı kutluyor, herkesi sağlıklı yaşam konusunda daha duyarlı olmaya ve bağımlılıklarla mücadelede ortak sorumluluk almaya davet ediyoruz.

“Sağlıklı birey, sağlıklı aile, sağlıklı toplum, güçlü Türkiye”