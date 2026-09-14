CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği Tuana'nın ölümüyle ilgili davada karar çıktı! Giresun'un Görele ilçesinde görevinden uzaklaştırılan ilçe belediye başkanının tacizde bulunduğu öne sürülen 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği Tuana'nın ölümüyle ilgili davada karar çıktı! Giresun'un Görele ilçesinde görevinden uzaklaştırılan ilçe belediye başkanının tacizde bulunduğu öne sürülen 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Adem Hasbaş, 16 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasbaş, Tuana Elif Gülüşan Torun'un annesi Nuray ve babası Ahmet Torun ile taraf avukatları katıldı. Sanık, olayı isteyerek gerçekleştirmediğini belirterek, "Gördüm, kendi canıma kastederek aracı bariyerlere kırdım. Üzgünüm, pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık avukatı savunma yaptı. Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Haberin Devamı OLAY Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart 2026'da Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobil, Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olmuştu. Tuana Elif Gülüşan Torun'un, son Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin davasında "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti. İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye, yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis verilmişti. Tuzla Yarıştı, dereceye girenler ödüllerini aldı CHP kurultay davasında önemli gelişme: Temyiz başvurusunda geri adım! "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristleri adliyede! Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporunda çarpıcı detaylar... 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡