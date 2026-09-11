Yeni Emniyet Müdürü İlyas Kayış ve Jandarma Komutanı Erdal Çelik'den Kaymakam Mehmet Yıldız’a Ziyaret…

Yapılan atamalar sonucu Pendik’te yeni görevlerine başlayan ilçe Emniyet Müdürü İlyas Kayış ve yeni İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Erdal Çelik, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

Emniyet müdürü Kayış ve jandarma komutanı Çelik tarafından gerçekleştirilen ziyarette, ilçenin genel güvenlik ve asayiş durumu ile kurumlar arası iş birliği konularınında fikir alış verişinde bulunuldu.

Kaymakam Mehmet Yıldız, görevlerine yeni başlayan İlçe Emniyet Müdürü İlyas Kayış ve İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Erdal Çelik’e ‘hoş geldiniz’ diyerek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.